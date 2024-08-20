На Амуре две девушки в возрасте 16 и 18 лет попались полиции с крупной партией героина на 6 млн рублей. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел, когда девушки возвращались из Приморского края. По версии правоохранительных органов, они ездили туда на такси за партией героина, а на обратном пути их остановили стражи порядка.

Во время досмотра правоохранительные органы обнаружили у девушек пакет с героином массой более 500 граммов, а затем еще 300 граммов аналогичного вещества в их арендованной квартире. На руках у злоумышленниц было более 3 тысяч разовых доз на сумму более 6 млн рублей.

Предварительно установлено, что девушки стали работать на интернет-магазин наркотиков в марте этого года. Сначала незаконной деятельностью занялась старшая из них, а затем втянула подругу. Преступницы распространяли запрещенные вещества на территории Белогорска, Благовещенска, Шимановска и Свободного при помощи закладок.