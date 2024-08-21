В Курской области подтвердили гибель 31 человека из-за атаки ВСУ

Более 30 человек погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины на Курскую области, 143 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"На утро 21 августа подтверждена гибель 31 человека в результате атаки ВСУ на Курскую область, 143 получили травмы различной степени тяжести. Из них госпитализированы 79 человек, в том числе 4 ребенка", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 17 погибших с начала атаки украинской армии на Курскую область и более 140 пострадавших, из которых 75 госпитализированы, в том числе 4 ребенка.