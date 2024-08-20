СК выяснил мотив нападения на супружескую пару в Новой Москве

В Новой Москве произошло нападение на супругов в их частном доме. Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве, причиной нападения стала корысть.

© Вечерняя Москва

— С фигурантом проводятся следственные действия. Мотивом преступления явилась корысть,— цитиурет сообщение из ведомства ТАСС.

В Следственном комитете сообщили, что в среду следствие планирует обратиться в Троицкий районный суд с ходатайством об аресте фигуранта дела.

Убийство, о котором идет речь, произошло вечером в понедельник, 19 августа. В частном жилом доме было обнаружено тело мужчины 1940 года рождения с признаками насильственной смерти.

Мужчина, который был найден убитым в частном доме в Новой Москве, является полковником советских ВВС в отставке Виктором С. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

20 августа полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины в деревне Ярцево в Новой Москве.