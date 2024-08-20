Адвокат заявил о подделанной подписи генерала Попова в документах

Почерковедческая экспертиза по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, установила, что подпись в документах ему не принадлежит.

Об этом сообщил ТАСС адвокат генерала Сергей Буйновский.

"Почерковедческая экспертиза, проведенная по инициативе Следственного комитета, показала, что в документах, которые являются одним из доказательств по делу Попова, стоит не его подпись, и он не должен был там вообще расписываться", - сказал он.

СК обратился в военный суд по делу генерала Попова

Адвокат считает, что экспертиза опровергает виновность Попова.