Адвокат заявил о подделанной подписи генерала Попова в документах

Почерковедческая экспертиза по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, установила, что подпись в документах ему не принадлежит.
Об этом сообщил ТАСС адвокат генерала Сергей Буйновский.
"Почерковедческая экспертиза, проведенная по инициативе Следственного комитета, показала, что в документах, которые являются одним из доказательств по делу Попова, стоит не его подпись, и он не должен был там вообще расписываться", - сказал он.
СК обратился в военный суд по делу генерала Попова
Адвокат считает, что экспертиза опровергает виновность Попова.
"Таким образом, доказательства вины Ивана Ивановича, о которых идет речь в данном уголовном деле, строятся следствием не на прямых, но на косвенных доказательствах", - подчеркнул Буйновский.