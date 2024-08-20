Останки пропавших без вести матери и дочери обнаружили спустя 50 лет

Во Флориде, группа добровольцев, занимающихся поисками пропавших без вести, обнаружила машину с останками, предположительно принадлежащими матери и дочери, пропавшим без вести 50 лет назад. Об этом сообщает NBC News.

Организация Sunshine State Sonar, специализирующаяся на поиске пропавших без вести людей, объединилась с местной полицией в 2023 году, чтобы расследовать исчезновение 34-летней Дорис Вурст и ее трехлетней дочери Карен. Их последний раз видели 7 ноября 1974 года. С тех пор Дорис, Карен и их автомобиль Chevrolet Impala 1961 года выпуска пропали без вести.

Автомобиль обнаружил гидролокатор. В салоне машины обнаружили останки взрослого человека и ребенка.

— Это был достаточно эмоциональный момент для нас: как будто это была Карен, как будто она сказала: Я здесь, вы нашли меня, — сообщил один из волонтеров Sunshine State Sonar Майкл Салливан.

Он также рассказал, что через дыру в крыше он смог достать из машины детскую игрушку.

Местные жители были шокированы находкой. Они отметили, что живут в этом районе уже 20 лет, и все это время спали рядом с трупами, не подозревая об этом.

Полиция связалась с родственниками Дорис и Карен, пропавших без вести много лет назад. В настоящее время они ожидают результатов теста ДНК, чтобы подтвердить личности погибших, передает «Лента.ру».

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