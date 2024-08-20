Мужчина умер в ожидании собеседования на место охранника под Петербургом

Житель Всеволожского района Ленобласти, желавший устроиться на работу охранником, умер в ожидании директора фирмы. Труп 59-летнего мужчины был обнаружен утром 19 августа на парковке в деревне Мистолово.

По данным расследования полиции, в девять часов утра мужчина из Кузьмоловского приехал на предприятие, чтобы трудоустроиться. Однако руководителя компании на месте не оказалось, и мужчина решил дождаться его в своем стареньком «Мерседесе». Через час, когда к автомобилю подошел сотрудник компании, он обнаружил соискателя без признаков жизни. Он сразу же вызвал скорую, и врачи констатировали смерть.

Тело было отправлено в морг для установления причины смерти, передает «Фонтанка.ру».

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