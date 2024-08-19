Дочь миллионера Линча пропала вместе с ним при кораблекрушении

Пропавшими без вести в результате кораблекрушения парусного судна у берегов Сицилии в Италии, помимо британского миллионера Майкла Линча, считаются его дочь Ханна и шеф-повар яхты Рикардо Томас. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на генерального директора сицилийской службы гражданской обороны Сальваторе Кочина.

Имена еще трех пропавших без вести пассажиров судна не называются. Как рассказал Кочина, поисково-спасательные работы будут вестись всю ночь. При этом собеседник Би-би-си высказал надежду, что результатов можно будет ожидать уже к утру вторника, так как поисковые команды усилены за счет прибывших из Рима специалистов.

По данным агентства ANSA, парусное судно Bayesian длиной 56 м, на борту которого находились 22 человека (12 гостей и 10 членов экипажа), затонуло утром в понедельник недалеко от города Палермо. Предположительно, это произошло из-за урагана. Яхта шла под флагом Великобритании и, по данным британских СМИ, принадлежала семье Линча.

Береговой охране удалось спасти 15 пассажиров, среди них годовалый ребенок, которого доставили в детскую больницу Палермо. На месте крушения водолазы нашли тело одного из пассажиров яхты. По сведениям Би-би-си, это один из поваров. Шестеро, в том числе четыре британца, все еще числятся пропавшими без вести. Затонувшее судно находится на глубине 49 м на расстоянии около 800 м от берега.

О Линче

Линча на родине нередко называли "британским Биллом Гейтсом" за его влияние в сфере высоких технологий в Соединенном Королевстве. Он один из основателей технологической компании Autonomy, которая была приобретена в 2011 году американским гигантом Hewlett-Packard (HP) примерно за $11 млрд. Газета The Times в самом свежем списке самых богатых жителей Великобритании оценила состояние семьи Линча в 500 млн фунтов стерлингов ($650 млн).

Сделка с HP принесла бизнесмену более $800 млн прибыли, однако стала причиной 13-летней тяжбы. Американские власти предъявили Линчу обвинения в преступном сговоре, а также в мошенничестве, причем сразу по 13 пунктам.

Так, бизнесмен обвинялся в преднамеренном завышении финансовых показателей работы Autonomy - спустя год после сделки HP пришлось списать три четверти приобретенного актива. По совокупности предъявленных обвинений Линчу грозило до 20 лет в тюрьме. Однако он был оправдан, причем произошло это лишь два месяца назад, в июне.

Как сообщило в понедельник агентство Reuters, всего за два дня до кораблекрушения критически серьезные травмы получил Стивен Чемберлен, который проходил вместе с Линчем по этому же делу. По информации агентства, 17 августа Чемберлена, который в прошлом занимал должность финансового директора Autonomy, сбила машина. Инцидент произошел в графстве Кембриджшир на востоке Англии, в результате чего бизнесмен сейчас находится в реанимации, он подключен к системам жизнеобеспечения. Подробности произошедшего не приводятся.