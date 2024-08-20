После пропажи звезды «Мажора» возбудили дело об убийстве

Следователь возбудил дело об убийстве по факту пропажи актрисы Людмилы Лебедевой, известной по ролям в сериалах «Мажор» и «Тайны следствия». Об этом источник сообщил 5tv.ru.

© сериал «Мажор-2»

85-летняя артистка, проживающая в городе Тосно, 18 июля вышла из дома и не вернулась и не выходила на связь. Предполагается, что пенсионерка ушла в лес за грибами. Сейчас правоохранители занимаются допросом свидетелей и расследованием уголовного дела.

Ранее стало известно, что запущен кастинг на роль Мухтара в новом сезоне культового сериала.