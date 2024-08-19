В Пятигорске загорелась гора Машук

В Пятигорске тушат возгорание на склоне горы Машук, рассказал глава города Дмитрий Ворошилов. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, пожар тушат сотрудники городской пожарной части, спасатели Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и Службы спасения города Пятигорска.

«Сил и средств хватает, работы идут», — подчеркнул Ворошилов.

Жители города пишут в соцсетях, что огонь очень быстро распространился по склону горы, пламя видно из разных районов Пятигорска.

«Это просто ужасно, думаю без «людей» не обошлось. «Любители природы» — зачем? Надеюсь пожарные потушат и никто не пострадает», — высказался местный фотограф Артем Мелетов.

Гора Машук расположена в северо-восточной части Пятигорска и является памятником природы.

Ранее крупный лесной пожар произошел в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае. Площадь составила свыше 20 га.

В его тушении принимали участие 160 человек и 40 единиц спецтехники. Кроме того, были задействованы вертолеты Ми-8 и Ка-32 МЧС России с водосливным устройством