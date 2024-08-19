Убитый в Подмосковье мужчина оказался полковником советских ВВС в отставке

Мужчина, который был найден убитым в частном доме, расположенном в поселке Михайлово-Ярцевское в Новой Москве, является полковником советских ВВС в отставке Виктор С. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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84-летний бывший военный имеет большое количество наград, уточнили в публикации в Telegram-канале.

Убийство, о котором идет речь, произошел вечером 19 августа. В частном жилом доме было обнаружено тело мужчины 1940 года рождения с признаками насильственной смерти.

Кроме того, в доме была найдена женщина 1942 года рождения с серьезными ранениями в области головы. Ее доставили в больницу. Медики оценили состояние женщины как тяжелое. В доме также были зафиксированы следы возгорания.