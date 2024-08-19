Полиция задержала лидера инцелов Алексея Поднебесного

Полиция Санкт-Петербурга задержала 46-летнего лидера инцелов, блогера Алексея Поднебесного. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцелы — члены субкультуры, которые описывают себя как неспособных найти сексуального партнёра, несмотря на желание это сделать.

Поднебесный пояснил журналистам, что действия стражей порядка вызваны инцидентом с 15-летней школьницей. Он отметил, что вины за собой не видит, так как девочка «вела себя развязно, сама запрыгнула на колени и стала целовать. Плюс убедила, что ей 23».

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратится в Следственный комитет России для проверки Поднебесного из-за подозрений в педофилии.

По ее словам, к ней поступило большое количество обращений, в которых люди просят прокомментировать скандальное видео с блогером и 15-летней школьницей, а также принять соответствующие меры.

Мизулина констатировала, что ранее Поднебесный публиковал много постов с пропагандой педофилии.