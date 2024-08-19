Журналистке Гончаровой вынесли приговор за убийство сожителя

Городской суд Электростали в Подмосковье в понедельник приговорил к семи годам колонии бывшую журналистку "Ведомостей" и РБК Оксану Гончарову, признанную коллегией присяжных виновной в убийстве сожителя.

Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Гаранин.

"Суд назначил Гончаровой наказание в виде семи лет колонии", - сказал защитник.

Гособвинитель просил для Гончаровой восемь лет колонии. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции. Защита уточнила, что будет обжаловать приговор и добиваться минимального наказания, которое с учетом вердикта присяжных составляет шесть лет колонии.

Коллегия присяжных ранее единогласно вынесла обвинительный вердикт по делу, признав Гончарову виновной в убийстве, но заслуживающей снисхождения. Гончарова отрицает вину и настаивает, что действовала в рамках самообороны. Согласно материалам дела, Гончарова в 2022 году, придя домой, вступила в конфликт с сожителем, нанесла ему ножницами несколько ударов, в результате которых он умер.

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Сожитель Александр Самусев был ранее судим за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью. Защита настаивает, что Гончарова регулярно подвергалась насилию со стороны Самусева и его гибель стала следствием превышения мер самообороны.

Коллегия присяжных признала Гончарову виновной в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), максимальное наказание по которой составляет 15 лет заключения, но в связи с позицией присяжных о необходимости применить снисхождение оно не может превышать 10 лет колонии.