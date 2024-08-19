В Федерации бокса отреагировали на избиение тренера подростками

Федерация бокса России взяла на особый контроль ситуацию с тренером по боксу из Курской области Эдуардом Солошенко, избитым накануне в поселке городского типа Волоконовка в Белгородской области, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

По данным агентства, тренера избила группа из восьмерых подростков за то, что он заступился за своих учеников, над которыми издевались местные хулиганы. Специалист может потерять зрение.

«Федерация бокса России держит на особом контроле ситуацию с Эдуардом Солошенко. Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия по факту произошедшего», — отметили в организации.

В пресс-службе пояснили, что ответственные лица связались с Солошенко и его представителями, федерация оказывает ему максимальную поддержку и содействие.

Ранее боксер Дмитрий Двали, многократный победитель международных и национальных турниров, рассказал о своем состоянии после драки в Феодосии,в ходе которой получил серьезные травмы.

Спортсмен уточнил, что перенёс уже три операции. Врачи собрали и сохранили ему раздавленное глазное яблоко. Вместе с тем, специалисты пока не дают гарантии, что глаз будет нормально видеть, так же как и не обещают, что талантливый боксер сможет продолжить карьеру.