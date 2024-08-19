На нефтебазе в Ростовской области разгерметизировались 11 резервуаров

На горящей нефтебазе в Пролетарске Ростовской области разгерметизировались 11 резервуаров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в данный момент над тушением пожара работают 457 спасателей на 130 единицах техники. При этом за прошедшие сутки на месте тушения пострадал 41 сотрудник МЧС, из них 25 человек госпитализировали. Семеро пострадавших получили ожоги рук и лица. Пострадавших в самом тяжелом состоянии госпитализировали с помощью санитарного вертолета.

Голубев: Количество пострадавших в Пролетарске выросло до 41 человека

Напомним, что нефтебаза в Пролетарске горит уже вторые сутки — причиной пожара стала атака украинского БПЛА. Ранее власти Пролетарского района Ростовской области объявили режим ЧС из-за пожара.