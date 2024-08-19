В Московской области поезд сбил 17-летнюю девушку

В Московской области следователи устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетней, 17-летняя девушка попала под поезд и была госпитализирована. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

© Газета.Ru

Инцидент произошел 18 августа на 12 км перегона железнодорожных станций Бескудниково — Марк Савеловского направления Московской железной дороги. Несовершеннолетняя переходила через железнодорожные пути и оказалась под колесами поезда.

Пострадавшую экстренно госпитализировали, у нее диагностированы травма головы и переломы, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подробности о состоянии девушки неизвестны.

До этого сообщалось, что в Новосибирской области поезд наехал на уснувшего на рельсах мужчину. Инцидент произошел на станции Павино. Машинист поезда экстренно затормозил, заметив на рельсах человека. Состав не успел остановиться, поэтому россиянин получил серьезные травмы. Приехавшим на место врачам спасти его не удалось.