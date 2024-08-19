В Хабаровске задержали подростков, которые избивали людей и вымогали деньги

В Хабаровске сотрудники правоохранительных органов ликвидировали организованную преступную группировку (ОПГ) из числа подростков, которая запугивала местных жителей. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Lenta.ru

Подростки и их старшие товарищи несколько месяцев нарушали общественный порядок: нападали на местных жителей, в том числе несовершеннолетних, избивали их, занимались вымогательством. Все преступления злоумышленники снимали на камеру, а видео затем выкладывали в социальных сетях. Газета.Ru

По месту проживания подозреваемых при участии сотрудников ФСБ, Центра по противодействию экстремизму УМВД и других отделений провели обыски. Были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, документы и другое. ТАСС