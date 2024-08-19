МОСГАЗ поделился подробностями взрыва в Южном Бутово

Бригада АО «МОСГАЗ» прибыла к частному дому в Южном Бутово, где прогремел взрыв. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе компании.

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Согласно предоставленной информации, бригада прибыла после обращения в Центральную диспетчерскую об инциденте по адресу: ЮЗАО, ул. Академика Семенова, д. 93, к. 23. Уточняется, что в настоящее время было установлено, что в доме проводятся плановые работы частной компанией по переключению газовой сети к дому.

Происшествие, о котором идет речь произошло днем, 19 августа. На юго-западе Москвы, в районе Южное Бутово, произошел взрыв в одном из частных домов. По предварительной информации, причиной взрыва стала детонация газа в момент, когда местный житель резал одну из труб. В результате инцидента был госпитализирован один человек.

Еще один серьезный взрыв бытового газа произошел 1 августа. В Свердловской области в городе Нижний Тагил произошло обрушение здания в результате взрыва газа. Тогда же в пресс-службе МЧС заявили, что причиной взрыва в доме в Нижнем Тагиле стала неисправность газового оборудования или нарушение правил его использования.