Полицейский избил ногами задержанных в отделе в Петербурге

Сотрудник 45-го отдела полиции в Невском районе Санкт-Петербурга задержан по уголовному делу о превышении должностных полномочий. По данным следствия, полицейский избил двух доставленных в отдел правонарушителей, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК России по городу.

"Следственным отделом по Невскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия), в отношении дежурного дежурной части 45-го отдела полиции УМВД России по Невскому району города", - говорится в сообщении.

Установлено, что с 15 по 16 июля 40-летний фигурант при исполнении служебных обязанностей в помещении отдела полиции на Рыбацком проспекте незаконно применил физическую силу к двум мужчинам, которых доставили в отдел за совершение административного правонарушения. Дежурный нанес обоим потерпевшим множественные удары руками и ногами.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Обстоятельства преступления устанавливаются.