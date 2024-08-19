Колесо обозрения в Измайловском кремле возобновило работу

Колесо обозрения высотой в 50 метров возобновило свою работу после остановки по техническим причинам. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает АГН «Москва».

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По предоставленным данным, в настоящее время все кабинки, в которых находились люди, спустили вниз. Пострадавших в результате происшествия нет, говорится в публикации АГН «Москва».

Инцидент, о котором идет речь, произошел днем, 19 августа. Колесо обозрения остановилось по техническим причинам. Внутри кабинок аттракциона находились около 10 человек. Согласно предоставленной информации, причиной остановки стало отключение электроэнергии в парке.

Днем ранее произошел еще один инцидент, связанный с таким аттракционом. Более 30 человек пострадали из-за возгорания на колесе обозрения во время фестиваля Highfield на немецкой федеральной земле Саксония. Пожар произошел вблизи озера Штремхаль, расположенного неподалеку от Лейпцига. Сначала по неизвестным причинам загорелась одна из кабинок аттракциона, а затем пламя перешло на другую.