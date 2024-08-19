Огнеборцы частично ликвидировали пожар на заводе в Стерлитамаке

Спасатели сообщили, что им удалось устранить открытое горение на газопроводе в башкирском Стерлитамаке.

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Несколько часов назад сотрудники МЧС объявили о том, что им удалось ликвидировать открытое горение на газопроводе в Стерлитамаке, где произошел взрыв. Информацией делится ТАСС в своем Telegram-канале.

Напомним, в Стерлитамаке в Башкирии произошел взрыв на нефтехимическом заводе, в результате пострадали три человека – они в реанимации. Очевидцам удалось снять инцидент на видео. Позже было возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.