Аттракцион «Колесо обозрения» остановился в Измайловском Кремле в Москве. Об этом сообщает Telegram-канала Shot. По данным канала, инцидент произошёл из-за скачка напряжения. В результате катающиеся люди оказались заблокированы.

«Часть пассажиров находится на верхней точке в 55 метров. На месте работают экстренные службы», - говорится в сообщении.

Ранее из-за отключения электричества остановилось колесо обозрения в парке Октябрьской революции в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».