В Иркутске загорелся склад стройматериалов

В столице Иркутской области произошел пожар на складе строительных материалов.

В среду на улице Главная Кировская в Иркутске загорелся склад. К началу тушения площадь пожара составляла около 150 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.

В борьбе с огнем принимают участие 17 пожарных, используется шесть машин. Если площадь пожара возрастет, группировка, возможно, будет увеличена.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется.