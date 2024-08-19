Взрыв произошел в частном доме в Южном Бутово

На юго-западе Москвы, в районе Южное Бутово, произошел взрыв в одном из частных домов. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает АГН «Москва».

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По предварительной информации, причиной взрыва стала детонация газа в момент, когда местный житель резал одну из труб. В результате инцидента был госпитализирован один человек, говорится в материале АГН «Москва».

Еще один серьезный взрыв бытового газа произошел 1 августа. В Свердловской области в городе Нижний Тагил произошло обрушение здания в результате взрыва газа. Тогда же в пресс-службе МЧС заявили, что причиной взрыва в доме в Нижнем Тагиле стала неисправность газового оборудования или нарушение правил его использования.

Старший брат семилетнего ребенка, тело которого нашли под завалами многоэтажного дома в Нижнем Тагиле, винит в его смерти себя. Он отпустил его попить воды к знакомым в дом, где произошел взрыв.

МЧС России опубликовало видео спасения 13-летнего мальчика и женщины из-под завалов в Нижнем Тагиле.