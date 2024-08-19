Сенатора Савельева оставили под стражей

Сенатор Совфеда Дмитрий Савельев, обвиняемый в подготовке заказного убийства, останется под арестом. Такое решение принял Московский городской суд после рассмотрения апелляции. Ura.Ru

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу Савельева - без удовлетворения», - сообщили в Мосгорсуде. ТАСС

Члена Совфеда задержали 2 августа сразу после заседания верхней палаты парламента. Следствие подозревает Савельева в приготовлении к убийству его бизнес-партнера за 100 тыс. долларов. Он поручил организовать преступление своему знакомому. Говорит Москва