Лайнер авиакомпании «Смартавиа» жестко «прочесал» хвостовой частью по полосе при посадке в Сочи, пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, «Боинг-737» совершал рейс из Санкт-Петербурга в Сочи.

При посадке летчики допустили ошибку, которая на профессиональном сленге называется «Tail Strike»: самолет «прочесал» хвостовой частью по посадочной полосе, пояснили журналисты. Такое происходит в случае, если при посадке пилот берет руль высоты на себя и задирает нос судна.

На кадрах на корпусе самолета отчетливо заметны следы повреждений: он выглядит так, как будто машину тащили по взлетной полосе, либо обработали пескоструйным аппаратом.

Лайнер отстранен от полетов, специалисты проводят оценку повреждений.