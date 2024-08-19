Часть Владивостока осталась без света из-за аварии на ЛЭП

Telegram-канал Mash сообщает, что 19 августа множество домов Владивостока остались без света. По данным канала, из-за ливня электричество отключалось в 163 домах.

При этом в прокуратуре Приморского края сообщили РИА Новости, что свет пропал в 27 многоквартирных домах, где живут почти 15 тысяч человек. В прокуратуре агентству заявили, что причиной отключения стала энергоавария.

По информации РИА Новости, речь идет об аварии на ЛЭП. В соцсетях появилось видео со вспышкой и искрами от местной опоры ЛЭП. В прокуратуре заявили, что специалисты устраняют аварию.

Масштабное отключение электричества произошло в Приморском крае 16 августа. Тогда из-за аварии без света остались Владивосток и Находка. Также возникли перебои в подаче воды и работе сотовой связи. Движение поездов в регионе было приостановлено.