Прокуратура Москвы предупредила о новой схеме телефонных мошенников

Мошенники придумали новую схему для обмана и вымогания денег у россиян.Об этом в понедельник, 19 августа, сообщила прокуратура Москвы.

© Вечерняя Москва

Сообщается, что преступники представляются сотрудниками единой медицинской системы. Целью звонка они называют изменение данных о пациенте. Так они уговаривают доверчивых граждан установить программы и похищают деньги.

— Не переходите по сомнительным ссылкам, не открывайте их, не устанавливайте никаких программ или приложений на свой мобильный по просьбе звонящих, кем бы они не представлялись, — предупредила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Телефонные мошенники разработали новую схему обмана с помощью электронной подписи на госуслугах. Она включает в себя сразу несколько сложных этапов. Подробнее о принципах работы новой схемы и как от нее защититься, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

Также аферисты стали звонить от имени несуществующей «Единой медицинской службы» и просить подтвердить данные флюорографии. «Вечерняя Москва» узнала, как действуют мошенники.