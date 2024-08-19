Соседи скопинского маньяка рассказали о его досуге после освобождения

После освобождения из СИЗО скопинский маньяк Виктор Мохов занялся хозяйством, перестал устраивать "пьяные разгулы", рассказали NEWS.ru соседи мужчины. Сейчас он находится под административным надзором: ему запрещено общаться с журналистами, дважды в день к нему приезжает сотрудник МВД.

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Сейчас по хозяйству хлопочет. Сажает и клубнику, и чеснок у него вот такой вот (показала руками. — NEWS.ru) вырос. И крышей дома занимается, — поделилась соседка Мохова.

Мужчина, живущий в одном доме со скопинским маньяком, отметил, что Виктор Мохов на самом деле «спокойный мужик», просто раньше его «блатные друзья доставали». Речь о 2022 годе, который тот провел на свободе. Тогда в доме Мохова часто собирались другие уголовники и распивали спиртное, рассказал собеседник NEWS.ru.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что Скопинский районный суд прекратил второе уголовное дело в отношении Мохова. Мужчину обвиняли в укрывательстве убийства, произошедшего в его доме в августе 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с истечением сроков давности.

В феврале 2023 года суд освободил Мохова из-под стражи. Об этом стало известно после того, как мужчину заметили на улицах Скопина. Он находился в СИЗО с осени 2022 года.