Осужденные заблокировали сотрудников в колонии в одном из регионов России

Трое осужденных заблокировали сотрудников исправительной колонии № 12 в ДНР, сообщили РИА Новости во ФСИН. Осужденные препятствовали осуществлению должностных полномочий работниками учреждения. Их действия пресекли, никто не пострадал.

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Инцидент произошел в понедельник, 19 августа в колонии в населенном пункте Енакиево около Донецка. В настоящее время исправительное учреждение функционирует в штатном режиме. Во ФСИН не уточнили, сколько сотрудников ИК № 12 было заблокировано.

Ранее сообщалось, что 16 июня шестеро заключенных ростовского СИЗО взяли в заложники двух человек. Telegram-канал SHOT сообщил, что захватившие заложников в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону террористы вскрыли окно ножовкой, которую им продали в изоляторе за 2,5 тысячи рублей. Бойцы спецподразделений Росгвардии по региону совместно с коллегами из регионального ГУФСИН России провели операцию по освобождению заложников. В ходе операции преступники были ликвидированы.

Позже Telegram-канал SHOT сообщил, что врио начальника ростовского СИЗО-1 Романа Заболотнева уволили с занимаемой должности. По данным источника канала, против него возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Утверждается, что Заболотнев не имеет права на восстановление, у него забрали удостоверение сотрудника ФСИН.