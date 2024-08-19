Внук экс-губернатора Росселя устроил гонки по встречке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге внук бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя устроил гонки по встречке. Спорткар Александра Росселя заметили на Сибирском тракте, сообщает ТГ-канал Ural Mash.

На опубликованном в социальных сетях видео видно, как синий Porsche вылетел на встречную полосу движения и не притормозил на пешеходном переходе.

Ранее ИА «Уральский меридиан» сообщало, что Россель предсказал Свердловской области новый кризис. Бывший глава свердловской администрации и сенатор Эдуард Россель предупредил, что он наступит, когда в регионе закончатся гособоронзаказы.