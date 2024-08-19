Блиновская покроет долги по уголовному делу за счет продажи имущества

Полученной от продажи имущества блогера Елены Блиновской суммы хватит для закрытия долга перед налоговой службой в рамках уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Ивана Морозова. Lenta.ru

Отмечается, что заявление о процедуре банкротства подано Блиновской из СИЗО. «В процедуре банкротства будет возможно продать имущества Елены, которая покроет долг [по уголовному делу], но общий долг перед налоговой погашен не будет», - сообщил Морозов. ТАСС

Блиновскую обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег. С января 2024 года она находится в СИЗО. Passion.ru