Задержанному в Краснодаре российскому блогеру предъявили обвинение в мошенничестве

Блогеру Андрею Сидоропуло, ранее задержанному сотрудниками правоохранительных органов, предъявили обвинение по уголовному делу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

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Сидоропуло вменяют часть 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц») УК РФ.

По версии следствия, блогер, позиционируя себя как специалист в сфере арбитража трафика, совместно с соучастниками продавал курсы по этой теме потенциальным ученикам. За стоимость от 48,8 до 389,9 тысяч рублей он пообещал им личную поддержку и высокий гарантированный заработок после прохождения обучения, однако предоставленные услуги не соответствовали ожиданиям клиентов. Всего от действий Сидоропуло пострадали не менее 40 человек, а общая сумма ущерба составила более 8,3 миллиона рублей.

Блогер был задержан в Краснодаре 19 августа.