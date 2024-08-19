Друга известного блогера Михаила Литвина задержали

Telegram-канал Mash сообщает, что блогера Андрея Сидоропуло, известного как Andrey SD, задержали в Краснодаре. По предварительным данным Mash, задержание связано с делом о мошенничестве.

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В начале 2023 года в базе МВД России появилась информация о розыске Сидоропуло. По какой именно статье его разыскивают, не уточнялось. СМИ писали, что после продажи онлайн-курсов по трафику пользователи начали обвинять блогера в мошенничестве. Сам Сидоропуло в интервью отрицал свою вину.

Как сообщает Mash, заявления на блогера подали более 50 человек. Telegram-канал утверждает, что в ближайшее время Сидоропуло доставят в Москву для избрания меры пресечения.