Режим ЧС введен в части Ростовской области после атаки БПЛА

В Пролетарске (Ростовская область) ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после атаки беспилотников и пожара на промышленном складе. Об этом сообщается в Telegram-канале местной администрации.

Чиновники заявили, что режим ЧС действует на территории Пролетарского городского поселения Пролетарского района с полуночи 19 августа. В администрации подчеркнули, что тушение пожара продолжается, а угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты нет.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на юго-востоке региона была отражена атака беспилотников. После падения обломков на территории склада в Пролетарске загорелось дизельное топливо.

Как сообщило ТАСС со ссылкой на местную администрацию, пострадали 18 человек. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.