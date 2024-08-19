Стали известны подробности о взрыве на трубопроводе в Башкирии

Причиной взрыва на трубопроводе нефтехимического завода в городе Стерлитамак Башкортостана стала разгерметизация газопровода с последующем горением сжиженного газа. Об этом МЧС России сообщило в своем Telegram-канале. Задействованы десятки специалистов и несколько единиц техники.

Двое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии, еще у одного травмы средней тяжести, сообщает Telegram-канал Mash. Видеоролик с моментом взрыва опубликовал Telegram-канал 112.

На данный момент возгорание локализовано, сообщили в МЧС России. Травмы, по данным властей, получили три человека.

Взрыв произошел на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке

На прошлой неделе пожар произошел в подмосковных Люберцах на территории завода. СМИ писали, что в здании на улице 65 лет Победы загорелось помещение компании «Структура Арт», производящей декорации для различных мероприятий и форумов. Пожар позднее удалось потушить.

В июле МЧС России сообщило о пожаре на заводе по производству моторных масел компании ООО «НТК Нордоил» в Подмосковье. Возгорание в итоге было ликвидировано.