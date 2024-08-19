Взрыв произошел на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) в Башкирии. Как сообщает Telegram-канал Shot, пострадали три человека.

По информации канала, двое получивших травмы — сотрудники предприятия. Третьим оказался очевидец. На месте работают экстренные службы.

В мэрии Стерлитамака подтвердили взрыв и наличие пострадавших. Как сообщает пресс-служба городской администрации в Telegram-канале, взрыв прогремел в 11:26 (09:26 мск) в районе Уфимского тракта, 4. Сейчас на месте работают все экстренные службы города.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии в Telegram-канале, причиной взрыва стала разгерметизация газопровода. Сейчас там наблюдается факельное горение сжиженного газа, его тушат. Работают 20 специалистов и шесть единиц техники.