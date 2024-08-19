Москвичи в Петербурге устроили стриптиз под немецкие марши

Пьяные жители столицы РФ решили отдохнуть на Васильевском острове в Петербурге под немецкие марши времен войны. Позже нарушители заявили, что раскаиваются в содеянном, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Северной столице и Ленобласти.

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«Задержанные сообщили полицейским, что раскаиваются в содеянном, пытаясь оправдаться тем, что в тот день находились в состоянии сильного опьянения», – говорится в сообщении.

Уточняется, что нарушители обнажались под немецкие марши времен Второй мировой войны. Издание «Мойка 78» добавляет, что они также демонтировали жесты, которые были похожи на приветствие войск нацисткой Германии. Известно, что правоохранители разыскивают четвертого нарушителя.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Петербурге обсудили сохранение памяти о геноциде советского народа в годы ВОВ.