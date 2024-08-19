Труп мужчины всплыл в реке около «Москвы-Сити»

Труп мужчины всплыл в Москве-реке около причала «Кутузовский» недалеко от «Москвы-Сити», сообщил Telegram-канал SHOT. Тело обнаружили в понедельник, 19 августа, около 07:30.

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По данным канала, погибшего извлекли из воды, это взрослый мужчина. В настоящее время специалисты устанавливают личность погибшего и причины смерти.

В SHOT отметили, что 18 августа недалеко от «Москвы-Сити» видели трех сильно выпивших мужчин. По словам очевидцев, один из них в жару решил искупаться в одних плавках и прыгнул в реку. Информация о том, что утопленник может быть тем «отдыхающим», проверяется.