Михаил Ефремов может выйти на свободу к Новому году

Источник Telegram-канала SHOT заявил, что актера Михаила Ефремова, вероятно, освободят условно-досрочно перед Новым годом - в декабре 2024-го. По словам источника канала, связано это с состоянием здоровья актера.

Собеседник SHOT заявил, что адвокаты 60-летнего актера уже подготовили ходатайство об УДО и «почти не сомневаются» в положительном решении суда. По данным Telegram-канала, защита Ефремова собрала множество медицинских справок, содержащих его диагнозы и информацию о прогрессирующих заболеваниях.

По информации SHOT, адвокаты, в частности, ссылаются на головные боли и головокружения из-за транзиторных ишемических атак. Telegram-канал отмечает, что речь идет о риске инсульта.

Актеру Ефремову предложили поехать на СВО, чтобы получить УДО

В июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб. Позже экспертизы установили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения.

В своем последнем слове в суде актер признал вину. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем суд снизил срок до семи лет и шести месяцев (так как актер добровольно выплатил компенсацию потерпевшим).