На Сахалине внедорожник с туристами рухнул со скалы

На Сахалине внедорожник с туристами упал со скалы. Об этом написал в Telegram-канале местное издание Sakh.online.

Издание опубликовало видеозапись с места событий.

По данным канала, туристы пытались заехать на гору Крузенштерна, однако во время прохождения Баклана машина упала вниз. Находившиеся внутри люди сообщили, что они еле вылезли из машины. Само транспортное средство в итоге всю ночь пролежало в море. Автор видео отметил, что, вероятно, внедорожник уже не спасти.