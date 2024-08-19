Во Владивостоке около 12 улиц остались без электричества

Во Владивостоке без электроснабжения остались более 10 улиц. Сейчас специалисты устраняют последствия двух аварий, сообщается в Telegram-канале Владивостокского предприятия электросетей (ВПЭС).

"В результате аварийного отключения без электроэнергии часть жилых домов и социально-значимых объектов по улицам: Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Пацаева, Сахалинская. Ориентировочное время устранения 14:18 (07:18 мск)", - сообщает предприятие.

Также из-за аварийного отключения остались без света улицы Борисенко, Космонавтов, Монтажная, Новожилова, Сахалинская, Феодосийская. Там коммунальную услугу планируют подключить около 14:55 (07:55 мск).