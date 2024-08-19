На Камчатке произошло более 30 сейсмособытий после землетрясения

Более 30 сейсмособытий, большинство из которых неощутимые, произошли на Камчатке за прошедшие сутки после землетрясения магнитудой 7 18 августа. Афтершоки после мощного подземного толчка будут продолжаться еще несколько недель, сообщили ТАСС в камчатском филиале геофизической службы РАН.

"Мы внимательно наблюдаем за очаговым процессом, фиксируем афтершоки - их за сутки произошло более 30. Это стандартный сценарий, сейчас мы можем ожидать ряд землетрясений магнитудой до 6,5, которые могут "потрясти" Петропавловскую агломерацию до 5 баллов. При этом интенсивный афтершоковый процесс может происходить до месяца, дальше он будет затихать и становиться менее интенсивным", - сообщили в учреждении.

Там добавили, что не стоит связывать извержение вулкана Шивелуч на востоке полуострова и мощное землетрясение в Петропавловске-Камчатском, так как эти природные явления находятся в разных системах.

Утром 18 августа жителей Камчатки разбудили подземные толчки силой до 7 баллов. Люди выбегали на улицу, а после делились в соцсетях фотографиями последствий сейсмособытия: разбитой посуды, поврежденной бытовой техники, трещин в стенах. Осмотровые группы провели обследования зданий, они не пострадали. Угрозы цунами нет.