Глава Тувы заявил о готовности вывозить жителей из региона из-за дыма

Глава Республики Тувы Владислав Ховалыг заявил о возможном вывозе жителей из группы риска, которым тяжело находиться среди дыма из-за лесных пожаров по состоянию здоровья.

"Из-за задымленности в Бай-Хааке поручил руководству Минздрава Тувы держать наготове транспорт. При необходимости будем вывозить жителей из группы риска, кому по здоровью тяжело находиться в таких условиях", - написал он в телеграм-канале.

Ховалыг подчеркнул, что в борьбу с лесными пожарами вовлечено почти 500 человек. Активно работают добровольческие пожарные бригады. В Бай-Хааке работники лесничества проводят опашку населенного пункта.

По словам главы республики, в настоящий момент в регионе зарегистрировано 32 очага лесных возгораний. Накануне в работу включились 30 огнеборцев, дополнительно прибывшие из Красноярского края.