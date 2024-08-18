В Тель-Авиве прогремел взрыв в грузовике

В Тель-Авиве произошел взрыв в грузовике, один человек погиб на месте, следователи рассматривают возможность теракта, сообщает издание Jerusalem Post.

Уточняется, что сработало взрывное устройство, которое находилось в автомобиле. Также есть один пострадавший, 33-летний мужчина получил осколочные ранения средней степени тяжести, его доставили в местную больницу.

По сообщению издания, на месте работают сотрудники полиции и Службы безопасности, что позволяет сделать вывод о возможном теракте. По словам полиции, допускаются любые версии случившегося.