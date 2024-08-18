На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Бингель, на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Подземные толчки зарегистрированы в районы Карлыова в 21.15 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км, передает РИА «Новости».
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