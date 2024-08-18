На востоке Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Бингель, на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

© РИА Новости/архивное фото

Подземные толчки зарегистрированы в районы Карлыова в 21.15 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км, передает РИА «Новости».

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9

Ранее у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0.