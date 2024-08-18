Стали известны подробности пожара в Ростовской области

Тушение пожара на промскладе в Пролетарске, начавшегося после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), продолжается. Подробности сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что в тушении пожара задействованы все необходимые силы, в том числе три пожарных поезда. По оценкам специалистов, угрозы распространения огня нет.«На месте находится мой заместитель Сергей Бодряков, который координирует взаимодействие всех служб. На территории Пролетарского района введен режим повышенной готовности», — написал Голубев.

Утром 18 августа система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотники на юго-востоке Ростовской области. Из-за падения обломков на территории промсклада загорелось дизтопливо.

В районе Ростовской области ввели режим повышенной готовности

В 05:35 из-за повторной атаки украинских дронов тушение пожара на промбазе в Пролетарске приостановлено.