В районе Ростовской области ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности ввели на территории Пролетарского района Ростовской области, где в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелось дизельное топливо на промышленных складах, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Продолжается тушение пожара на промскладе в Пролетарске. Задействованы все необходимые силы и средства, в том числе три пожарных поезда. На месте находится мой заместитель Сергей Бодряков, который координирует взаимодействие всех служб. На территории Пролетарского района введен режим повышенной готовности", - написал он в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует.

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Утром в воскресенье губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что на юго-востоке региона силы ПВО отразили атаку БПЛА, в результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива. Позже Голубев уточнил, что тушение приостанавливалось из-за повторной атаки БПЛА. В результате нее пострадавших нет. Пожарные подразделения возобновили тушение.