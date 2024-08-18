Возможной причиной пожара на колесе обозрения в ФРГ стало возгорание

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Вероятной причиной пожара, который произошел накануне вечером на колесе обозрения на территории проведения музыкального фестиваля Highfield недалеко от Лейпцига (федеральная земля Саксония) на востоке Германии, стало возгорание материала.

"После направления следователя для выяснения причин пожара доступна первоначальная оценка. Ранее неизвестным образом загорелся материал под колесом обозрения. В результате огонь перекинулся на кабинку. Расследование продолжается", - говорится в сообщении полиции Саксонии, опубликованном на ее странице в X (ранее Twitter).

По данным правоохранителей, 16 человек, пострадавших в результате пожара, получили медицинскую помощь в больницах. Среди них четверо получили ожоги, а один - травму в результате падения. Ни один из пострадавших не находится в опасном для жизни состоянии. В связи с пожаром медицинскую помощь получили 65 человек. Никакой информации об их возрасте и поле не сообщается.

Ранее немецкие СМИ писали о как минимум 30 пострадавших. Затем эта цифра была скорректирована до 23.

17 августа около 21:13 (22:13 мск) загорелась одна из кабинок колеса обозрения, затем пламя перекинулось на вторую кабинку. Пожар быстро был потушен. Сообщается, что колесо обозрения было полностью заполнено, когда началось возгорание. Причина произошедшего пока не установлена. На месте были задействованы десятки пожарных расчетов. Музыкальный фестиваль не был прерван.