Названа причина лесных пожаров в Туве

В республике зафиксированы 32 очага на площади почти три тысячи гектаров в 11 районах За сутки спасатели локализовали четыре возгорания, сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону.

Для тушения привлекается авиация — задействованы два вертолета Ми-8. Всего со стихией борются по меньшей мере 470 человек и 57 единиц спецтехники.

Власти Тывы массово вывозят школьников из детских лагерей

В республике эвакуируют детей из лагерей «Орлёнок», «Байлак» и «Чагытай», сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг. Их доставят на автобусах в Кызыл.