Силовики раздали мигрантам повестки во время рейда в Москве

В столице представители силовых ведомств во время рейда раздали повестки десяткам мигрантов, пишет газета «Коммерсант».

Отмечается, что рейд провели работники Следственного комитета и УВД. Мероприятие прошло у станции метро «Щелковская», а также в гостиницах на территории Восточного административного округа.

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Повестки в военкомат получили несколько десятков мигрантов. Их поставят на воинский учет.